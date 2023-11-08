الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي: أولوية الدولة لتوطين الصناعة هي مفتاح حل مشاكل الاقتصاد

الصناعة
الصناعة

تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن الخطة الاستثمارية لتعميق وتوطين الصناعة وتأثيرها اقتصاديًا، معلقًا: “أولوية الدولة لتوطين الصناعة هي مفتاح حل كافة مشاكل الاقتصاد المصري”.

مصر لديها مناخ جاذب للعملية الاستثمارية

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز” الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي بمقدار 1.4 بما يقارب الـ 11.8 تريليونا جنيه كناتج محلي للإنتاج نجد أن الدولة تسعى في توطين الصناعة سواء باستثمارات خاصة أو عامة تتعلق في رفع القيمة المضافة للمنتج المصري لكي يكون قادرًا على المنافسة سوا بتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق أو حتى المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أن أولوية الدولة لتوطين الصناعة هي مفتاح حل كافة مشاكل الاقتصاد المصري جراء تداعيات الاقتصادية العالمية، فتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات خاصة أن الدولة المصرية وفقًا للتقارير السابقة فإن مصر لديها مناخ جاذب للعملية الاستثمارية وذلك تثبته أرقام تدفق الاستثمارات فى عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي وصل فيها معدل النمو 122%.

الخطة الاستثمارية لتعميق وتوطين الصناعة الاقتصاد المصرى مشاكل الاقتصاد المصري توطين الصناعة النمو الاقتصادي في مصر

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية تؤكد رفض إسرائيل السماح للصليب الأحمر بمساندة أطباء غزة

الصحة الفلسطينية تطلق التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل فى قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى تل أبيب وجنوب الأراضى المحتلة

"القاهرة الإخبارية": شاحنات المساعدات خففت الأزمة بغزة ولكنها لا تسد احتياج الفلسطينيين

"القاهرة الإخبارية": أزمة فى الملاجئ بجنوب قطاع غزة والمخابز لا تعمل بالشمال

إسرائيل تعلن استهداف رئيس دائرة صناعة الأسلحة فى حماس

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل 49 فلسطينيًا من الضفة الغربية

"شئون الأسرى": اعتقال 2400 فلسطينى منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

الأكثر قراءة

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

إعدام المتهم الأول.. تفاصيل سرقة حياة "عروس بنها" قبل دقائق من زفافها

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

وزير النقل يوجه بالاستفادة من المنتج المحلي واستخدام الخامات المصرية في كل الصناعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها