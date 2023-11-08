خبير اقتصادي: أولوية الدولة لتوطين الصناعة هي مفتاح حل مشاكل الاقتصاد

تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن الخطة الاستثمارية لتعميق وتوطين الصناعة وتأثيرها اقتصاديًا، معلقًا: “أولوية الدولة لتوطين الصناعة هي مفتاح حل كافة مشاكل الاقتصاد المصري”.

مصر لديها مناخ جاذب للعملية الاستثمارية

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز” الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي بمقدار 1.4 بما يقارب الـ 11.8 تريليونا جنيه كناتج محلي للإنتاج نجد أن الدولة تسعى في توطين الصناعة سواء باستثمارات خاصة أو عامة تتعلق في رفع القيمة المضافة للمنتج المصري لكي يكون قادرًا على المنافسة سوا بتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق أو حتى المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد أن أولوية الدولة لتوطين الصناعة هي مفتاح حل كافة مشاكل الاقتصاد المصري جراء تداعيات الاقتصادية العالمية، فتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات خاصة أن الدولة المصرية وفقًا للتقارير السابقة فإن مصر لديها مناخ جاذب للعملية الاستثمارية وذلك تثبته أرقام تدفق الاستثمارات فى عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي وصل فيها معدل النمو 122%.