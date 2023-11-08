الصحة الفلسطينية تؤكد رفض إسرائيل السماح للصليب الأحمر بمساندة أطباء غزة

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن هناك عددًا من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرين في قطاعات مختلفة لا تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في مستشفيات غزة، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

الصحة تطالب بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وفتح ممرات إنسانية

وطالبت الكيلة، وفقًا لوكالة أنباء فلسطين الرسمية، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى جانب منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وفتح ممرات إنسانية.