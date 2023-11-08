الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مساعد وزير الإسكان يترأس اجتماعًا تنسيقيا للجنة المنظمة للمنتدي الحضري العالمي WUF12 المقرر عقده بالقاهرة 2024

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع


ترأس الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الاجتماع التنسيقي للَّجنة الرئيسية المنظمة للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر WUF12، والمقرر عقده بالقاهرة في نوفمبر من العام المقبل ٢٠٢٤، حيث عُقد الاجتماع بالحضور الفعلي لعددٍ من أعضاء اللجنة، وبمشاركة البعض عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " من ممثلي برنامج الأمم المتحدة - فريق العمل المسئول عن تنظيم المنتدي بالمكتب الرئيسي بنيروبي،  وتضم اللجنة الرئيسية المنظمة للمنتدى العالمي في نسخته الثانية عشرة  WUF12، ممثلين عن وزارات الإسكان،  والتنمية المحلية، والخارجية،  وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وتمت دعوة وزارة التخطيط، وخبراء دوليين في مجال التنمية العمرانية.

وأوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن الاجتماع يأتي في إطار أهمية الاستعداد الجيد للنسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12، والذي يُعد من أكبر الفعاليات الدولية على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ.

وأشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة عددٍ من النقاط الهامة، والتي تتعلق بأجندة عمل المؤتمر، وأهم محاورها الرئيسية، وكذا الإجراءات اللوجيستية الخاصة بمكان انعقاد المؤتمر، وأماكن الإقامة، والتنقل داخل القاهرة.

ونوه مساعد وزير الإسكان، عن أن الدولة المصرية تٌولى أهمية كبرى بالتنمية الحضرية المستدامة، اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة والاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي أطلقتها مصر، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر WUF12، يُعد فرصة جيدة لعرض الجهود المبذولة والتجربة العمرانية المصرية الحديثة، ولا سيما في مجال إنشاء الجيل الرابع من المدن الذكية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، بجانب تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، والدول الأعضاء.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عددٍ من التوصيات، والإجراءات التنسيقية والخطوات الأولى، تمهيدًا للبدء في تنفيذها بشكل مرحلي.

الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الاسكان وزير الإسكان الإجتماع التنسيقي للمنتدي الحضري العالمي

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