ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادر الميناء عدد 8 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة.

ووفقًا لبيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25063 طنًا تشمل: 1200 طن كسب صويا، و2364 طن جبس معبأ، و7473 طن اسمنت معبأ، و2006 طن رمل، و950 طن ملح معبأ، و5674 طن علف بنجر، و5396 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29356 طنًا تشمل: 10295 طن خردة، و3018 طن حديد، و3700 طن ابلاكاش، و3300 طن ذرة، و9043 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 571 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 339 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4765 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 71113 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 421926 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2577 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4765 شاحنة.