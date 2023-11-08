الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن موانئ الهيئة شهدت نشاطاً في حركة الملاحة البحرية  وحركة تداول البضائع، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 534 شاحنة و84 سيارة، وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع، 363 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 171 شاحنة و11 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ESNA  وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي  حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة والسفينتين دليلة والحرية.  فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول / سفر ) للسفينة بوسيدون اكسبريس،  كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن 175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1035 راكب بموانيها.

يذكر أن على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 وفي إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الحضري في القاهرة الكبرى بإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، تم إنشاء خطي المونوريل شرق وغرب القاهرة واستكمال الخط الثالث للمترو وإنشاء الخط الرابع واستكمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف وإنشاء مشروع الأتوبيس الترددي الخفيف. 

واستكمالًا لذلك، وفي إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام المواطنين لوسائل النقل الجماعي وتقليل استخدام السيارات الخاصة لتقليل الطلب على الوقود الأحفوري والذي يضغط على الفاتورة الخاصة بالعملة الأجنبية ودعم الوقود وتقليل أماكن الانتظار في الشوارع لتحقيق السيولة المرورية، تم التوقيع على عقد مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل.

موانئ البحر الاحمر وزير النقل وزارة النقل رؤوف عبيد

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