استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، وفدًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومعرفة آخر تطورات الموقف التنفيذي، جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبدالحفيظ، واللواء محمود دياب.

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

واستعرض محافظ بورسعيد مع ممثلي الوفد آخر مستجدات الموقف التنفيذي المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية، تماشيًا مع خطة البرامج والأداء المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، واستكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلًا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بجميع المشروعات التي تمس حياة المواطن، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وأصبحت محل إشادة من الجميع.

من جانبهم، وجّه ممثلو وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدين بجهود محافظ بورسعيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي شأن آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، واستمرار تواجد منافذ (السيارات) المتحركة التي أقامتها محافظة بورسعيد أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد، للتيسير على المواطنين وفتح منافذ متعددة لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، لبيع عدد من السلع الغذائية (الأرز وزيت الطعام) لتلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعد إقبال المواطنين لشراء سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة تصل لـ30%.

يأتى ذلك في إطار جهود المحافظة لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع المتحركة، ليكون سعر عبوة الأرز 10 كيلو بـ200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت كيلو بـ45 جنيهًا، وسعر الأرز كيلو بـ21 جنيهًا، وعرض السلع بنفس الأسعار بالمنافذ المتحركة بكل الأحياء للوصول للمواطنين في كل أنحاء المحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من وزارة التخطيط

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من وزارة التخطيط

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من وزارة التخطيط

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من وزارة التخطيط