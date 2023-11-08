منال سلامة وهالة خليل أول الحاضرين في جنازة والدة سلوى محمد علي (صور)

شيعت منذ قليل، جنازة والدة الفنانة القديرة سلوى محمد علي، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد النور بالعباسية، وجرى دفنها بمدافن الأسرة، بعد أن رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء.

المشاركون في جنازة والدة سلوى محمد علي

وحرص عدد من نجوم الفن على مواساة سلوى محمد علي، وحضور جنازة والدتها وكان فى مقدمة هؤلاء الفنانة منال سلامة، والمؤلفة والمخرجة هالة خليل.

وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي

وكان المنتج صفى الدين محمود أعلن على “فيس بوك” وفاة والدة الفنانة سلوى محمد على، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر فى مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

آخر أعمال سلوى محمد علي

ومن جهة أخرى يعرض حاليا للفنانة سلوى محمد علي، مسلسل ورق التوت، ضمن أعمال الأوف سيزون، وحقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته على شبكة قنوات سي بي سي، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، ضمن أحدث الأعمال الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل ورق التوت

وتدور أحداث مسلسل ورق التوت في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقية وغيره.

وينتمى مسلسل ورق التوت إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة إذ يحتوى على 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، محمد أشرف، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.