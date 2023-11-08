"المشاركة السياسية أساس الديمقراطية" ندوة بمركز النيل للإعلام بزفتى

عقد مركز النيل للإعلام بزفتي، الندوة الإعلامية "المشاركة السياسية أساس الديمقراطية" بالوحدة المحلية بالغريب انطلاقا من حملة الاستحقاقات الانتخابية التى تتبناها الهيئة العامة للاستعلامات - قطاع الإعلام الداخلى.

استهدفت الندوة نشر الوعى السياسى بين المواطنين، وتحدث فى اللقاء الدكتورة علا عبدالجواد أستاذ الإعلام جامعة طنطا معرفة فى البداية: المشاركة السياسية على أنها نشاط إرادى اختيارى مباشر للمواطنين، وأضافت أن المشاركة السياسية هى جوهر المواطنة بدونها يتحول الفرد إلى صفر فى المعادلة السياسية.

وأشارت أيضا فى حديثها إلى التنشئة السياسية فمنذ بداية النشء للفرد يكون كصفحة بيضاء قابلة للتشكيل وبلورة الفكرة أيديولوجيا من خلال الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والنوادى، وصولا إلى المشاركات الفعلية فى ندوات ومؤتمرات لتعزيز الوعى السياسى.

وأضافت أن أهمية مشاركة المرأة السياسية والإدلاء بصوتها الانتخابي في كافة الاستحقاقات النيابية والرئاسية والاستفتاء على الدستور، تكمن فى أن صوتها الانتخابي له تأثير قوي على عملية الاقتراع، فالمرأة عضو فاعل في المجتمع وتتمثل نسبتها في التعداد السكاني ما يقرب من 49%، أي نصف المجتمع.

وأكدت الدكتورة علا على أشكال المشاركة السياسية قائلة إن هناك مشاركة سياسية سلمية وهى الفعالة كالمظاهرات السلمية التى ينظمها القانون وأخرى غير سلمية عنيفة لا ينجم عنها غير العنف والفوضى.

وفى نهاية اللقاء أكدت الدكتورة علا على أن من أعلى أشكال المشاركة السياسية هى الانتخابات التى تبرهن للدولة المعنى الحقيق للديمقراطية لأن المشاركة السياسية أساس الديمقراطية، موضحة ان تمكين المرأة لا يمثل شأنًا أو مطلبًا خاصًا بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله.

حضر اللقاء لفيف من موظفى الوحدة المحلية بالغريب وموظفى الشباب والرياضة وبعض من موظفى الوحدة الصحية بالغريب.

أدار اللقاء هبة يمانى إخصائى الإعلام بمركز النيل للإعلام بزفتى تحت إشراف عبدالله الحصرى مدير المركز.

اعلام زفتي

اعلام زفتي