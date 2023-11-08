الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المشاركة السياسية أساس الديمقراطية" ندوة بمركز النيل للإعلام بزفتى

إعلام زفتي
إعلام زفتي

عقد مركز النيل للإعلام بزفتي، الندوة الإعلامية "المشاركة السياسية أساس الديمقراطية" بالوحدة المحلية بالغريب انطلاقا من حملة الاستحقاقات الانتخابية التى تتبناها الهيئة العامة للاستعلامات - قطاع الإعلام الداخلى.

استهدفت الندوة نشر الوعى السياسى بين المواطنين، وتحدث فى اللقاء الدكتورة علا عبدالجواد أستاذ الإعلام جامعة طنطا معرفة فى البداية: المشاركة السياسية على أنها  نشاط إرادى اختيارى مباشر للمواطنين، وأضافت أن  المشاركة السياسية هى جوهر المواطنة بدونها يتحول الفرد إلى صفر فى المعادلة السياسية.

وأشارت أيضا فى حديثها إلى التنشئة السياسية فمنذ بداية النشء للفرد يكون كصفحة بيضاء قابلة للتشكيل وبلورة الفكرة أيديولوجيا من خلال الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والنوادى، وصولا إلى المشاركات الفعلية فى ندوات ومؤتمرات لتعزيز الوعى السياسى.

وأضافت أن أهمية مشاركة المرأة السياسية والإدلاء بصوتها الانتخابي في كافة الاستحقاقات النيابية والرئاسية والاستفتاء على الدستور، تكمن فى أن صوتها الانتخابي له تأثير قوي على عملية الاقتراع، فالمرأة عضو فاعل في المجتمع وتتمثل نسبتها في التعداد السكاني ما يقرب من 49%، أي نصف المجتمع.

وأكدت الدكتورة علا على أشكال المشاركة السياسية قائلة إن هناك مشاركة سياسية سلمية وهى الفعالة كالمظاهرات السلمية التى ينظمها القانون وأخرى غير سلمية عنيفة لا ينجم عنها غير العنف والفوضى.

وفى نهاية اللقاء أكدت الدكتورة علا على أن من أعلى أشكال المشاركة السياسية هى الانتخابات التى تبرهن للدولة المعنى الحقيق للديمقراطية لأن المشاركة السياسية أساس الديمقراطية، موضحة ان تمكين المرأة لا يمثل شأنًا أو مطلبًا خاصًا بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله.

حضر اللقاء لفيف من موظفى الوحدة المحلية بالغريب وموظفى الشباب والرياضة وبعض من موظفى الوحدة الصحية بالغريب.

أدار اللقاء هبة يمانى إخصائى الإعلام بمركز النيل للإعلام بزفتى تحت إشراف عبدالله الحصرى مدير المركز.

اعلام زفتي
اعلام زفتي
اعلام زفتي
اعلام زفتي
اعلام زفتي
اعلام زفتي
مركز النيل للإعلام بزفتى قطاع الإعلام الداخلى أستاذ الإعلام جامعة طنطا التنشئة السياسية وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية أشكال المشاركة السياسية الوحدة المحلية بالغريب

مواد متعلقة

"تعليم الغربية" تجتمع بمديرى المدارس مستضيفة خريجى "1000 مدير مدرسة"

رفع 190 طن قمامة وتراكمات من شوراع زفتى بالغربية

أهالى مسجد وصيف: القرية شهدت طفرة بسبب "حياة كريمة"

إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية و5 مخالفات للبناء بالغربية

محافظ الغربية يتابع منافذ «معا ضد الغلاء»

ترقية 23 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 12 مدرسًا بجامعة طنطا (بالأسماء)

رئيس جامعة طنطا والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

"صوتك مستقبلك... انزل وشارك".. ندوة لمركز إعلام طنطا بقطور

الأكثر قراءة

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

مَن المستفيدون اقتصاديًا من حرب إسرائيل على قطاع غزة؟

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

"الحب" يقتل "الأم الخائفة".. 4 رصاصات تكتب السطر الأخير فى حياة "ندى"

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟