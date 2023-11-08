الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تختتم الورشة التدريبية "كوني مؤثرة" (صور)

الورشة التدريبية
الورشة التدريبية كوني مؤثرة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، أمس الثلاثاء، فعاليات الورشة التدريبية التثقيفية " كوني مؤثرة" التى نظمتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام "أونلاين"، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 7 نوفمبر الجاري، بهدف تطوير مهارات العاملات بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة.

الورشة التدريبية كوني مؤثرة

استهل د. شريف أبو فرحة مدرب التنمية البشرية المحاضرة الختامية باستكمال قوانين التفكير الإبداعي، موضحا آليات التعامل مع التجارب السلبية والتخلص من سيطرة الماضي.

مؤكدا في ختام حديثه على ضرورة التفكير بإيجابية وعدم التسرع لنسيان الماضي، مع منح النفس فرصة للتعبير عن الآلام والمشاعر قبل نسيانها والاستفادة منها في التجارب المستقبلية حتى وإن كانت مؤلمة من أجل تقوية المناعة النفسية.

من جانبها أكدت د.منال علام على حرص إدارة التدريب لتقديم كل ما هو جديد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأداء الوظيفي، مشيرة إلى أن الورشة ارتكزت على دعم المرأة، وتنمية مهاراتها من خلال تدريبها على إتقان العمل، لإحداث التغييرات الإيجابية المطلوبة، ومساعدتها في الارتقاء بقدرتها على التأثير في الآخرين.

وأضافت أنه كان لا بد من اتخاذ هذه الخطوة لإقامة تلك الورشة التدريبية، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة بعد أن تنوعت أدوار المرأة في المجتمع وحصلت على مؤهلات علمية عليا.

واختتمت الفعاليات بتسليم شهادات إتمام الورشة التدريبية للمشاركات وذلك بمقر الإدارة بمصر الجديدة.

بروتوكول بين "قصور الثقافة" والقومي للبحوث الاجتماعية"

وكانت قد وقّعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بروتوكول تعاون، الاثنين الماضي، مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومديرته د. هالة رمضان، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.

ويهدف البروتوكول لتنمية أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية والتوعوية، والعمل على تبسيط المنجز العلمي وتقديمه في صورة رسائل توعوية للجمهور للارتقاء بالوعي الثقافي والمعرفي لكافة فئات المجتمع، إضافة إلى تحقيق التواصل العلمي للخبراء والمتخصصين لدى الطرفين والاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية وكذا التعاون في مجال النشر والمكتبات وغيرها من أوجه التعاون المشتركة.

الورشة التدريبية كوني مؤثرة

الورشة التدريبية كوني مؤثرة
الورشة التدريبية كوني مؤثرة
الورشة التدريبية كوني مؤثرة
الورشة التدريبية كوني مؤثرة
الورشة التدريبية كوني مؤثرة
الورشة التدريبية كوني مؤثرة
الورشة التدريبية كوني مؤثرة
الورشة التدريبية كوني مؤثرة
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