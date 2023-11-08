الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرح 10 آلاف طن قمح بجلسة بورصة السلع الـ92

محصول القمح
محصول القمح

تعقد البورصة المصرية للسلع، جلستها الـ92 اليوم، الأربعاء الموافق 8 من نوفمبر الجاري، للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، وذلك بعد انتهاء جلستها الـ91 الأحد الماضي بنجاح.

ومن المقرر أن تطرح وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الجلسة 92 للبورصة المصرية للسلع،نحو 10 الآف طن قمح مستورد للتداول عبر منصة البورصة، بسعر 11 ألف جنيها للطن.

وتخصص البورصة المصرية للسلع، بشكل دوري  جلساتها يومي الأحد والأربعاء، للتداول على سلعة القمح المستورد، لضمان طرحه بسعر عادل إلى مطاحن القطاعين العام والخاص في إطار اجراءات الحكومة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية، والسلع التي تعد ضمن مدخلات السلع الأساسية والهامة بسعر عادل، بما ينعكس على انضباط أسواق هذه السلع.

"الإحصاء" تعلن ارتفاع صادرات السلع الغذائية لأكثر من 3 مليارات دولار خلال 8 أشهر

 

txt

يكفى أكثر من 6 أشهر.. وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية "آمن"

طرح معظم السلع الاستراتيجية للتداول 

أيضا تعمل البورصة المصرية للسلع على طرح معظم السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصتها، بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.

ويمكن للبائع سواء كان "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين، وذلك بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر منصة اللبورصة المصرية للسلع، والتي بدورها تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

وينعكس طرح السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية، أيضا يساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول.

التموين وزارة التموين بورصة السلع السلع القمح

الأكثر قراءة

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

أصيب به نائب رئيس النادي الأهلي.. أعراض وأسباب نزيف المخ

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟