طرح 10 آلاف طن قمح بجلسة بورصة السلع الـ92

تعقد البورصة المصرية للسلع، جلستها الـ92 اليوم، الأربعاء الموافق 8 من نوفمبر الجاري، للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، وذلك بعد انتهاء جلستها الـ91 الأحد الماضي بنجاح.

ومن المقرر أن تطرح وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الجلسة 92 للبورصة المصرية للسلع،نحو 10 الآف طن قمح مستورد للتداول عبر منصة البورصة، بسعر 11 ألف جنيها للطن.

وتخصص البورصة المصرية للسلع، بشكل دوري جلساتها يومي الأحد والأربعاء، للتداول على سلعة القمح المستورد، لضمان طرحه بسعر عادل إلى مطاحن القطاعين العام والخاص في إطار اجراءات الحكومة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية، والسلع التي تعد ضمن مدخلات السلع الأساسية والهامة بسعر عادل، بما ينعكس على انضباط أسواق هذه السلع.

طرح معظم السلع الاستراتيجية للتداول

أيضا تعمل البورصة المصرية للسلع على طرح معظم السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصتها، بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.

ويمكن للبائع سواء كان "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين، وذلك بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر منصة اللبورصة المصرية للسلع، والتي بدورها تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

وينعكس طرح السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية، أيضا يساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول.