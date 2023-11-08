"مجموعة السبع" تتعهد بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار للشعب الفلسطيني

أعلنت اليابان، أن مجموعة السبع اتفقت على أن الدول الأعضاء تعهدت بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار، للشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما اتفقت على ضرورة حل الدولتين لتعزيز السلام، مؤكدين على ضرورة تفعيل هدنة مؤقتة لتسهيل المساعدات إلى غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء.

وتستضيف اليابان الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مجموعة السبع هذا العام، بعد الاجتماع الذي عقد في كارويزاوا بمحافظة ناجانو في أبريل الماضي.