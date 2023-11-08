الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد انتهاء سحب الملفات لوظائف مندوب مساعد بقضايا الدولة

نادى مستشاري قضايا
نادى مستشاري قضايا الدولة

يواصل نادى مستشاري  قضايا الدولة بالزمالك، اليوم الأربعاء، في فتح أبوابها لاستقبال المتقدمين لسحب ملف طلب وظيفة مندوب مساعد وذلك نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصري، حتى يوم 16 نوفمبر.

ومن حق كل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

وتضمنت شروط التعيين:- 

- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
- ألا يزيد عمره عن (30) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.
- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.
- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.
- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

الزمالك مستشاري هيئة قضايا الدولة سحب ملف وظيفة مندوب مساعد

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