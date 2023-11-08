نفاد تذاكر لقاء خالد النبوي مع محمود سعد في "sold out"

أعلنت شركة "تذكرتي" عن نفاد تذاكر لقاء الفنان خالد النبوي، مع الإعلامي محمود سعد، في برنامج "sold out".

ويستضيف الإعلامي محمود سعد، خالد النبوي في لقاء جماهيري غدًا الخميس، ضمن إحدى حلقات برنامج Sold Out، المُذاع عبر cbc ومنصة watch it الإلكترونية، وذلك في تمام 8 مساءً.

سيتم تصوير الحلقة الجديدة من برنامج sold out مع الفنان خالد النبوي، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة.

ومن المقرر أن يكشف الفنان خالد النبوي، عن العديد من الأسرار عن حياته الفنية والشخصية والتي تذاع للمرة الأولى على الشاشة، ويعقب هذا اللقاء حفل موسيقي تقدم من خلاله العديد من أشهر أعمالهم الغنائية.

Sold out

وتبدأ قناة ‏CBC غدًا الخميس عرض حلقات الموسم الجديد من برنامج "sold out كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول للبرنامج على منصة watchit.

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" في تمام التاسعة مساء يوميِّ الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي ويجوب خلاله محمود سعد، في جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المتميزة.

ويشهد الموسم الثاني من برنامج sold out المذاع على منصة watch it الإلكترونية، وقناة cbc، استضافة عدد كبير من النجوم على مختلف المسارح، مع إقامة عدد من الحفلات الموسيقية أو الغنائية بعد اللقاء، ومن هؤلاء النجوم: الفنان سيد رجب، والمطربة لينا شاماميان والنجم خالد النبوي والفنان أحمد حلمي والموسيقار الكبير هاني شنودة، والفنان علي الحجار.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.