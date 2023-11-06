الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. محمود سعد يلتقى الموسيقار هانى شنودة في sold out

هانى شنودة
هانى شنودة

يلتقي الإعلامي محمود سعد بالموسيقار هاني شنودة في حلقة خاصة من حلقات برنامج sold out. 

ومن المقرر عرض حلقة الموسيقار هاني شنودة من برنامج " Sold Out" المعروض عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناة CBC الفضائية.

يتم تصوير حلقة الموسيقار هاني شنودة اليوم في حلقة خاصة يحاوره فيها الإعلامي محمود سعد على خشبة مسرح تياترو أركان بمدينة الشيخ زايد.

ويضم التصوير لقاءً خاصًا مع الموسيقار هاني شنودة بقيادة الإعلامي محمود سعد ويقدم بعد ذلك “شنودة” حفلًا موسيقيًا بقيادة المايسترو محمد عثمان يعزف فيها هاني شنودة أجمل ألحانه أغانيه. 

برنامج sold out 

يشهد الموسم الثاني من برنامج sold out المذاع على منصة watch it الإلكترونية، وقناة cbc، استضافة عدد كبير من النجوم على مختلف المسارح، مع إقامة عدد من الحفلات الموسيقية أو الغنائية بعد اللقاء، ومن هؤلاء النجوم: حيث استضاف الفنان سيد رجب، والمطربة لينا شاماميان ضيفين الخميس الماضي، فضلًا عن استضافة النجم خالد النبوي يوم الخميس 9 نوفمبر الساعة 8 مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية، والموسيقار الكبير هاني شنودة يوم الإثنين 6 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، والفنان علي الحجار يوم 11 نوفمبر.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.

هاني شنودة الموسيقار هاني شنودة محمود سعد وهاني شنودة Sold Out برنامج SOLD OUT

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