الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل ديلر مخدرات فى البساتين للجنايات

حبس ديلر مخدرات
حبس ديلر مخدرات

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عاطل يروج مخدر الحشيش، إلى محكمة الجنايات؛ لبدء محاكمته.

تبين بحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش وسيارة وأدوات تصنيع وميزان حساس أثناء سيره بالطريق العام، بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقروا بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

نيابة البساتين الجزئية محكمة الجنايات مخدر الحشيش وزارة الداخلية

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