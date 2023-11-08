الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وكيل مطرانية فرنسا يكشف كواليس لقاءه مع البابا تواضروس بالمقر البابوي

البابا ووكيل مطرانية
البابا ووكيل مطرانية فرنسا

كشف القمص بيشوى سوريال وكيل مطرانية مارسيلسا وطولون بفرنسا، تفاصيل لقاءه مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية أمس، بالمقر البابوي بالقاهرة.

وقال القمص بيشوي في بيان له: بعد أن تقدمت بالشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على دعمه ومرافقته في كافة الإجراءات اللازمة لجنازة نيافة الحبر الجليل مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس في مصر، وعلى محبته الأبوية خلال هذه المرحلة الصعبة جدًا علينا، وقد أكد قداسة البابا علي التقدير والمحبة التي يكنها لمطراننا الراحل.

وأكد: سلمني قداسته مسئولية رعاية أبروشية مارسيليا وطولون والأقباط الفرنسيين، مؤكدًا أهمية العمل الذي بدأه الأنبا مرقس والأنبا أثناسيوس منذ ما يقرب من الخمسين عامًا.

واختتم: إن ثقة ومحبة قداسة البابا تواضروس الثاني لنا وللعمل الذي قام به في فرنسا مثلث الرحمات المطران الأنبا مرقس ومثلث الرحمات المطران الأنبا أثناسيوس كانت عزاء كبيرًا لنا ودليل كبير على المحبة والاحترام.

من هو مطران فرنسا الراحل؟

الأنبا أثناسيوس من مواليد 7 مايو 1933 هولندي الجنسية.

عمل مساعدًا للأسقف جوانس ماريا (رئيس جماعة والدة الإله الأرثوذكسية بفرنسا)، وكان اسمه "المونسينيور إيجينوس".

انضم للكنيسة القبطية مع الأنبا مرقس، ورُسِمَ خوري إبسكوبوس بعد رهبنته بشهر واحد لمساعدة الأنبا مرقس أسقف طولون ومارسيليا.

ثم تمت رسامته أسقف عام بفرنسا سنة 1994 م.

تم تجليسه أسقفًا على إيبارشية الكنسية القبطية الأرثوذكسية للأقباط الفرنسيين في كل ربوع فرنسا عام 2013 م.  وكان يوم تجليسهُ عام 2013 م. بيد قداسة البابا تواضروس الثاني هو نفس يوم تجليس أسقفين آخرين، ورسامة مجموعة من الأساقفة الآخرين.

تم ترقيته مطرانًا مع خمسة آخرين في فبراير 2016 م. بواسطة قداسة البابا تواضروس الثاني

تنيَّح عام 2023 م. بعد صراع مع المرض.

القمص بيشوى سوريال وكيل مطرانية مارسيلسا قداسة البابا البابا تواضروس الثاني المقر البابوي

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