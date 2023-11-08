الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أصيب به نائب رئيس النادي الأهلي.. أعراض وأسباب نزيف المخ

العامرى فاروق
العامرى فاروق

تصدر العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، تريند البحث على مواقع الإنترنت عقب تعرضه لغيبوبة ونزيف المخ.

إصابة العامري فاروق بنزيف المخ

وتعرض العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة، حيث إنه سقط مغشيًا عليه ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وتزامنًا مع إصابة نائب رئيس نادي الاهلي لغيبوبة ونزيف المخ، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن إصابات نزيف المخ لحمايتك وحماية أسرتك من خطورة الإصابة بـ نزيف المخ، وإليكم نصائح طبية وفقًا لموقع "Verywell Health".

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استشارى المخ والأعصاب يكشف أسباب الإصابة بمرض ألزهايمر

أنواع نزيف المخ

هناك عدد قليل من أنواع نزيف المخ، منها:

بعد إصابه نائب رئيس نادي الاهلي.. كل ماتريد معرفته عن نزيف المخ

1 - نزيف داخل المخ: نزيف يحدث داخل المخ.
2 - نزيف تحت العنكبوتية: نزيف بين الدماغ والأغشية التي تغطيها.
3 - نزف تحت الجافية: تحت الطبقة الداخلية من الجافية وفوق الدماغ.
4 - نزف فوق الجافية: نزيف بين الجمجمة والدماغ.

أعراض نزيف المخ

تشمل أعراض نزيف المخ أو الدماغ بالآتي:

1 - صداع حاد مفاجئ.
2 - ضعف في الذراع أو الساق.
3 - الغثيان أو القيء.
4 - التغيرات في الرؤية.
5 - صعوبة الكلام أو فهم الكلام.
6 - صعوبة في البلع.
7 - فقدان التوازن.
8 - شعور غير طبيعي في حاسة الذوق.
9 - فقدان الوعي.

ما هي الأسباب والعوامل المؤثرة؟

1 - ضغط الدم المرتفع: يمكن لهذه الحالة المزمنة على مدى فترة زمنية طويلة أن تسبب إضعاف جدران الأوعية الدموية.

2 - تمدد الأوعية الدموية: يحدث ضعف في جدار الأوعية الدموية التي تتضخم كما يمكن أن تنفجر وتنزف إلى الدماغ مما يؤدي إلى السكتة الدماغية.

3 - اعتلال الأوعية الدموية: وهو خلل في جدران الأوعية الدموية والتي تحدث في بعض الأحيان مع الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم، مما يسبب حدوث نزيف.

4 - اضطرابات الدم أو النزف: يمكن أن يساهم الهيموفيليا وفقر الدم المنجلي في انخفاض مستويات الصفائح الدموية بالتالي حدوث نزيف في المخ.

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