الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المركزى للإحصاء": تراجع واردات مصر البترولية إلى مليار و251 مليون دولار

تراجع واردات مصر
تراجع واردات مصر من البترول الخام

سجلت الواردات المصرية من الوقود تراجعًا ملحوظًا، وفق ما رصدته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من الوقود في شهر أغسطس الماضي نحو مليار و251 مليون دولار، بينما كانت نحو مليار و546 مليون دولار في شهر أغسطس من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 295 مليون و542 ألف دولار.

تراجع واردات مصر من البترول الخام

وقالت بيانات الإحصاء، إن قائمة التراجعات شملت واردات مصر من البترول الخام، والتي بلغت نحو 392 مليون و190 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 683 مليون و470 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 291 مليون و280 ألف دولار، يليها واردات منتجات البترول والتي تراجعت إلى 635 مليون و295 ألف دولار في أغسطس الماضي، بينما كانت 639 مليون و916 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 4 ملايين و621 ألف دولار.

وأشارت البيانات إلى أن واردات مصر من الغاز الطبيعي سجلت ارتفاعًا وبلغت 175 مليون و530 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 114 مليون و900 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 60 مليون و630 ألف دولار، وفى المقابل تراجعت واردات الفحم لتصل إلى 46 مليون و694 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 103 مليون و803 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 57 مليون و109 ألف دولار.

واردات البترول الخام الغاز الطبيعي الجهاز المركزي للإحصاء واردات منتجات البترول

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