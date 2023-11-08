عاجل.. محمد الباز: مصر تنقذ أطفال السرطان وتعيد 100 مصرى من غزة

أشاد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بموقف مصر الإنساني والوطني في التعامل مع أزمتي الأطفال المصابين بالسرطان والمصريين العالقين في غزة.

وقال الباز، في لايف بثه عبر صفحته الشخصية، إن مصر قدرت تدخل عددا كبيرا من الأطفال المصابين بالسرطان إلى مستشفياتها لتلقي العلاج اللازم، وأنها أرسلت طائرات لإجلاء مئة مصري من العالقين في غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأضاف الباز، أن مصر اتخذت أشرف موقف بين الدول بشأن أحداث غزة، وأنها لم تستغل اللاجئين الفلسطينيين للحصول على أموال من الدول الأوروبية، كما كانت تفعل دول أخرى، بل فتحت حدودها لاستقبالهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.