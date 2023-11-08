الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. محمد الباز: مصر تنقذ أطفال السرطان وتعيد 100 مصرى من غزة

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

أشاد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بموقف مصر الإنساني والوطني في التعامل مع أزمتي الأطفال المصابين بالسرطان والمصريين العالقين في غزة.

 

وقال الباز، في لايف بثه عبر صفحته الشخصية، إن مصر قدرت تدخل عددا كبيرا من الأطفال المصابين بالسرطان إلى مستشفياتها لتلقي العلاج اللازم، وأنها أرسلت طائرات لإجلاء مئة مصري من العالقين في غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

 

وأضاف الباز، أن مصر اتخذت أشرف موقف بين الدول بشأن أحداث غزة، وأنها لم تستغل اللاجئين الفلسطينيين للحصول على أموال من الدول الأوروبية، كما كانت تفعل دول أخرى، بل فتحت حدودها لاستقبالهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

غزة جريدة الدستور محمد الباز مصر السرطان أحداث غزة

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