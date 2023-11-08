الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شادى شاش: فكرة إنشاء قطاع إخبارى متكامل تعود للإعلامى أحمد الطاهرى

شادي شاش
شادي شاش

تحدث الإعلامي شادي شاش، نائب رئيس قناة إكسترا نيوز، عن الدور الذي تقوم به القناة في تغطية الشأن المحلي والإقليمي والدولي، وعن التكامل الذي يجمعها بقناة القاهرة الإخبارية وقناة إكسترا لايف.

وأشار "شاش"، في حوار خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، إلى أن فكرة إنشاء قطاع إخباري متكامل تعود للإعلامي أحمد الطاهري، الذي أسس ثلاث قنوات إخبارية تختص بمجالات مختلفة، وتتميز بالمصداقية والمهنية والحيادية.

وأوضح "شاش"، أن قناة إكسترا نيوز تركز على الشأن المصري وكل ما يتعلق به من أحداث وقضايا، وتتابع أيضًا ما يحدث في المنطقة العربية والعالمية، خاصة ما يؤثر على مصر ومصالحها، مثل القضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني والأزمة الليبية.

وأكد "شاش"، أن قناة القاهرة الإخبارية تهتم بالشأن الدولي والإقليمي بشكل أكبر، وتنقل الأخبار والتحليلات والآراء من مصادر متعددة ومتنوعة، وتستضيف خبراء ومحللين ومراسلين من مختلف الدول والمنظمات.

اكسترا نيوز القاهرة الإخبارية إكسترا لايف القضية الفلسطينية مصر الأزمة الليبية صاحبة السعادة

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