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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وليد قانوش يفتتح معرض "نبت" لـ"باهر أبو بكر" بقاعة الباب سليم (صور)

افتتاح معرض نبت
افتتاح معرض "نبت"

افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان باهر أبو بكر بعنوان "نبت"، أمس الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 بقاعة الباب سليم ساحة دار الأوبرا المصرية.

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افتتاح معرض "نبت"

وليد قانوش يعتمد باهر أبو بكر في أعماله النحتية القيم الجمالية المفاهيمية

وصرح  وليد قانوش؛ قائلًا: "يعتمد الفنان باهر أبو بكر في أعماله النحتية القيم الجمالية المفاهيمية الجديدة متحررا من القيم الكلاسيكية للتشكيل النحتي، وهذه المدرسة تلجأ إلى روح الأشياء وإمكاناتها التعبيرية وليس الشكل التقليدي الصريح.. ترتكن إلى اكتشاف الطاقة الكامنة في الشكل التعبيري الإيحائي وليس المباشر.. لذا فالشكل النحتي  عنده يميل إلى العضوي المبهم المتشابه مع الشكل الطبيعي، مما يثير العقل ويدفعه للمقارنة والتفكير ليحقق مبتغاه في الوصول إلى حالة تفاعلية بين المشاهد والعمل الفني".

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افتتاح معرض "نبت"

المعرض يضم 20 عملًا فنيًا

المعرض يضم عشرين عملا فنيا من النحت أعتمد فيها "أبو بكر" على القيم الجمالية المفاهيمية الجديدة متحررا من القيم الكلاسيكية للتشكيل النحتى، وهذه المدرسة تلجأ إلى روح الأشياء وامكانياتها التعبيرية وليس الشكل التقليدى الصريح.

الطبيعة من المصادر المهمة والضرورية التي يستلهم منها الفنان بتلقائية للتعرف على البناء التشكيلي وتنوعه واختلافه في توافق تام.

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افتتاح معرض "نبت"

واستعان الفنان بتناول العناصر الطبيعية خلال تعبيراته سعيا للكشف وتفسير العالم الغامض المحيط به.

وسعى الفنان باهر أبو بكر  فى أعماله لاستلهام الطبيعة؛ وذلك بعد دراسة للكشف عن أساسيات بناء الشكل المجسم وعلاقته بالفراغ المحيط، وإدراك أهمية الطبيعة بمفهومها الشامل بعناصرها، ويستنبط ما يراه مناسبا لتشكيلاته الجمالية من خلال تأكيد العلاقة الكامنة بين الشكل والجوهر.

العناصر الطبيعية كانت المحور الأساسي وتنوعت فى التناول عن طريق التشكيل الذى جمع بين المجسم واللون وعلاقة الخط الخارجى بالفراغ المحيط في وحدة متكاملة.

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افتتاح معرض "نبت"
الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية قاعة الباب سليم نبت دار الأوبرا المصرية القيم الجمالية المفاهيمية

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