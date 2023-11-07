على الدين هلال: الصهيونية أيديولوجية عنصرية ولا مستقبل لنتنياهو بعد "طوفان الأقصى"

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن اليهودية دين سماوي يجب أن لا يخلط بينه وبين الصهيونية التي تستند إلى تفسير منحرف للتوراة لتبرير احتلال فلسطين.

وأشار هلال، في حوار مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع على قناة Ten، إلى أن دولة الاحتلال تحاول الآن إنقاذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أن أثبتت المقاومة الفلسطينية قوتها ووحدتها في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواجه محاكمات وانتقادات شديدة بعد فشله في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية في عملية "طوفان الأقصى"، وأوضح أن هناك 240 أسيرا إسرائيليا في قبضة المقاومة الفلسطينية، وهو ما يثير غضب الشارع الإسرائيلي ويزيد من الضغط على نتنياهو للتفاوض مع الفلسطينيين.