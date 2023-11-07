الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على يانج بويز وهالاند يحتفل على طريقة دروجبا

إيرلينج هالاند
إيرلينج هالاند

تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه يانج بويز السويسري، بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح النرويجي إيرلينج هالاند التسجيل لـ مانشستر سيتي، في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، ليحتفل على طريق الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق.

وضاعف فيل فودين من تقدم مانشستر سيتي، بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من مجهود فردي رائع، بعد تلقيه تمريرة من جاك جريليش.

ويقود الهجوم النرويجي إيرلينج هالاند بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في لقاء بورنموث السبت الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي.. هالاند يقود الهجوم أمام يانج بويز

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أكانجي، ستونز، دياز، جفارديول

خط الوسط: كوفاسيتش، لويس، نونيز

خط الهجوم: فودين، هالاند، جريليش

ويتطلع فريق مانشستر سيتي لتحقيق رابع انتصاراته في المجموعة وحسم التأهل على صدارة الترتيب لدور الـ16 لمواصلة رحلة دفاعه عن لقبه، وكذلك رفع الضغط عن لاعبيه في آخر جولتين بالبطولة وزيادة التركيز في منافسات الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يرغب فريق يونج بويز في تحقيق نتيجة إيجابية لتثبيت أقدامه في المركز المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، خاصة بعدما تقلصت فرصه في التأهل كوصيف للمجموعة بسبب اتساع فارق النقاط بينه وبين ريد بول لايبزيج، صاحب المركز الثاني.

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