جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شاب فى المقطم

كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث لرجال مباحث قطاع جنوب القاهرة لضبط المتهم بقتل شاب بالمقطم .

وكانت أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، ضبط وإحضار المتهم بقتل شاب على يد آخر بسبب خلافات بينهما سابقة بمنطقة المقطم.

مناظرة النيابة للجثة

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر به إصابات طعنية متفرقة بالجسم تسببت في تهتك بالأجهزة الحيوية ونتج عنها نزيف دموي غزير أدى للوفاة.

حيث أقدم شاب على قتل آخر طعنا بـ«السكين» بسبب خلاف قديم بينهما في منطقة المقطم بالقاهرة، جري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى المقطم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من مسئول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

تبين العثور على جثة شاب مقتول يدعى «كريم.س»، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم وأداة الجريمة وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.