زينة تشارك صورًا من داخل الاستاد: "الواحد وحشته حياته الطبيعية"

شاركت الفنانة زينة صورًا لها من داخل استاد رياضي، وحرصت على التوضيح بأن الصور تم التقاطها في وقت سابق ومنذ فترة.

ونشرت زينة الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "الواحد وحشته حياته الطبيعية، على قد ما أنا مش متخيلة إني ممكن أرجع كدة تاني، من كتر الحزن والظلم اللي شفناهم، وحتى لو رجعت مين هيرجع الأطفال اللي راحوا.. لا إله إلا الله".

وأضافت: "كان أول مرة أزور استاد عشان ولادي بيحبوا الكورة أيام ما كنت بنبسط".

يذكر أن الفنانة زينة أعلنت عن تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، لجمع التبرعات وتوصيل المساعدات الغذائية لشعب فلسطين الشقيق في ظل الأزمة المريرة التي يمر بها أهالي غزة، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، واصطحبت معها نجليها عز وزين.

ونشرت زينة عبر حسابها بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها خلال تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، رفقة نجليها عز وزين، ولكنها أخفت وجهيهما في الصور التي نشرتها وأظهرتهما من الخلف.

ووجهت الفنانة زينة رسالة غاضبة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على مستشفى المعمداني الأهلي بغزة.

وكتبت زينة عبر حسابها بموقع إنستجرام: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة يا ظلمة.. أطفال ولا عملوا أي حاجة لأي مخلوق، كل مشكلتهم إنهم انولدوا في عالم ظالم بلا إنسانية.. هايشتكوا للي خلقهم هو الوحيد القادر على فجركم.. يا رب اسمع منهم ومنا نجّي الباقي وانتقم من المجرم القاتل…فوضنا ليك الأمر يا صاحب الأمر".