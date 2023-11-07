دورتموند يكرر فوزه على نيوكاسل ويشعل مجموعة الموت في الأبطال

اعتلى فريق بروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل الإنجليزي 2 -0.



وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه نيكلاس فولكروج في الدقيقة 26.



وفي الشوط الثاني، أضاف دورتموند الهدف الثاني عن طريق جوليان براندت في الدقيقة 79.



ورفع دورتموند رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد نيوكاسل عند أربع نقاط في المركز الثالث.



ويمكن لباريس سان جيرمان أن يستعيد صدارة المجموعة في وقت لاحق من اليوم، في حال فوزه على ميلان الإيطالي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير، لاكسال، شار، هال

خط الوسط: لونجستف، جيماريش، ويليوك

خط الهجوم: ليفارمينتو، ويسلون، جولينتون

تشكيل بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: سولي، هاملز، شولتبيرج، رايرسون

خط الوسط: سبيتزر، أوزكان، براندنت

خط الهجوم: أديمي، فولكورج، براندنت