الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورتموند يكرر فوزه على نيوكاسل ويشعل مجموعة الموت في الأبطال

دورتموند
دورتموند

اعتلى فريق بروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل الإنجليزي 2 -0.

وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه نيكلاس فولكروج في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، أضاف دورتموند الهدف الثاني عن طريق جوليان براندت في الدقيقة 79.

ورفع دورتموند رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد نيوكاسل عند أربع نقاط في المركز الثالث.

ويمكن لباريس سان جيرمان أن يستعيد صدارة المجموعة في وقت لاحق من اليوم، في حال فوزه على ميلان الإيطالي.

 

تشكيل نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير، لاكسال، شار، هال

خط الوسط: لونجستف، جيماريش، ويليوك

خط الهجوم: ليفارمينتو، ويسلون، جولينتون

 

تشكيل بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: سولي، هاملز، شولتبيرج، رايرسون

خط الوسط: سبيتزر، أوزكان، براندنت

خط الهجوم: أديمي، فولكورج، براندنت

 

 

 

 

 

بروسيا دورتموند دورتموند نيوكاسل الإنجليزي نيوكاسل دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

تشكيل مانشستر سيتي.. هالاند يقود الهجوم أمام يانج بويز

ويلسون يقود نيوكاسل.. ودورتموند يتسلج بأديمي وبراندنت

الأكثر قراءة

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف سبب تغير الخطاب الإسرائيلى حول المحتجزين لدى حماس

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟