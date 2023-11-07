وكيل "رياضة دمياط" يلتقي منسقي حملة "بشبابها"

اجتمع اليوم دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية آلشباب والرياضة في محافظة دمياط، بمكتبه بمنسقي حملة "بشبابها".

واستمع مدير المديرية لشرح مبسط لأهداف حملة بشبابها، وأبدى دعمه الشديد للحملة، موجها بتذليل العقبات التى تعترض تنفيذ أي أنشطة تنفذها الحملة تابعة لوزارة الشباب والرياضة إعلاء لدور الدولة، وتعريف الجمهور بجهود وزارة الشباب والرياضة في خدمة الشباب في مختلف القطاعات.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دشن حملة "بشبابها" في أغسطس الماضي، لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، والتي تعد انطلاقا من فكر وتنفيذ شباب مصر.