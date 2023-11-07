الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي.. هالاند يقود الهجوم أمام يانج بويز

هالاند
هالاند

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره يانج بويز السويسري مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويقود الهجوم النرويجي إيرلينج هالاند بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في لقاء بورنموث السبت الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي.. هالاند يقود الهجوم أمام يانج بويز

 

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أكانجي، ستونز، دياز، جفارديول

خط الوسط: كوفاسيتش، لويس، نونيز

خط الهجوم: فودين، هالاند، جريليش

 

ويتطلع فريق مانشستر سيتي لتحقيق رابع انتصاراته في المجموعة وحسم التأهل على صدارة الترتيب لدور الـ16 لمواصلة رحلة دفاعه عن لقبه، وكذلك رفع الضغط عن لاعبيه في آخر جولتين بالبطولة وزيادة التركيز في منافسات الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يرغب فريق يونج بويز في تحقيق نتيجة إيجابية لتثبيت أقدامه في المركز المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، خاصة بعدما تقلصت فرصه في التأهل كوصيف للمجموعة بسبب اتساع فارق النقاط بينه وبين ريد بول لايبزيج، صاحب المركز الثاني.

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