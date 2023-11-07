خالد عكاشة: سيناريوهات ما بعد الحرب على غزة تهدد الأمن القومى

تحدث العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أهم السيناريوهات الغربية المطروحة حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، مشيرًا إلى مخاطرها على الأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أنه من ضمن السيناريوهات الغربية حول مستقبل غزة، هو تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، ولكن بعد فترة انتقالية قد تمتد إلى ثلاث سنوات، كما تتضمن السيناريوهات مجيء قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية لقمع الشعب الفلسطيني مستقبلًا.