الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: سيناريوهات ما بعد الحرب على غزة تهدد الأمن القومى

خالد عكاشة
خالد عكاشة

تحدث العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أهم السيناريوهات الغربية المطروحة حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، مشيرًا إلى مخاطرها على الأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه  ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أنه من ضمن السيناريوهات الغربية حول مستقبل غزة، هو تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، ولكن بعد فترة انتقالية قد تمتد إلى ثلاث سنوات، كما تتضمن السيناريوهات مجيء قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية لقمع الشعب الفلسطيني مستقبلًا.

قطاع غزة الحرب الإسرائيلية الأمن القومي منطقة الشرق لبنى عسل الحياة اليوم مستقبل غزة الأراضي الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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