"القدرة" يكشف سر استهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف والمستشفيات ومحاصرتها

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن ما يردده الاحتلال عن أسباب استهداف محيط المستشفيات، هو أكاذيب، واللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت داخل مجمع الشفاء الطبي، ونقلت عددا من الجرحى باتجاه معبر رفح البري، وأكاذيب الاحتلال لا تنطوي على أحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الاحتلال يريد تبريرات لاستهداف المنظومة الصحية، لا يريد المنظومة تقوم بدورها في إنقاذ المرضى.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بمحاصرة المستشفيات ومنع الإمدادات الطبية، حتى أن 45% من مرضى غزة لم يجدوا العلاج، طيلة 17 عامًا.

وأوضح أن الاحتلال استهدف الجرحى، وعندما كان هناك توجه لخروج الجرحى لمعبر رفح البري، قام باستهداف السيارات، ارتكب مجزرة كبيرة، باستهداف 40 سيارة إسعاف، واستهداف مستشفى أطفال، متسائلًا: "هل الأطفال مرضى الأورام يهددون الاحتلال الإسرائيلي؟ كلها أكاذيب لا تنطلي إلا على الإدارة الأمريكية، الإعلام الحر والدول الحرة لن تصدق هذه الأكاذيب".

وأكد أن الاحتلال يشن حربا واسعة على جرحى عدوانه لأنه يريد رفع فاتورة العدوان بمزيد من الضحايا، يتم استهداف الشعب في الميدان، ومن ينجو منهم، يريد الاحتلال أن تبقى المستشفيات عاجزة حتى لا يتم إنقاذ الناجين.

وأردف: "وعندما تتقدم دولة عربية محبة للشعب الفلسطيني مثل مصر لعلاج الجرحى، يمنع الاحتلال وصولهم لمصر، يستهدف قافلة الجرحى، الذين يغادرون إلى قطاع غزة، ومن يُسمح لهم وهم آحاد، يقوم الاحتلال بمنع عودة الإسعاف للمجمع، يريد يفقد المنظومة الصحية محتواها".