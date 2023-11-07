باحث: التقرير الإسرائيلى عن الصحة فى زمن الحرب محاولة للإلهاء عن الأزمات

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بجامعة الإسكندرية والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أهمية الحفاظ على الصحة في زمن الحرب، لا يمثل سوى محاولة للإلهاء عن المشاكل الحقيقية التي تواجه الدولة العبرية، والتي تتمثل في عدم مصداقية حكومة نتنياهو وشلل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن التقرير الذي كتبه إخصائي تغذية إسرائيلي، تحدث فيه عن الأخطار التي قد تنتج عن إهمال الرياضة وسوء التغذية خلال فترة الحرب، لا يعكس الواقع الذي يعيشه المواطن الإسرائيلي، الذي يعاني من نقص في العمالة والسياحة والدعم الحكومي.

وأشار إلى أنه قرأ التقرير باللغة العبرية، ورأى تعليقات الناس عليه، ووجد أن الكثير منهم يعبرون عن استيائهم من الوضع السياسي والاقتصادي في إسرائيل، ويتهمون نتنياهو بالكذب والفساد والفشل في إدارة الأزمات.

وقال: "هذا يدل على أن هناك انقسامًا واضحًا في المجتمع الإسرائيلي، وأن الحكومة تحاول تضليل الرأي العام بمثل هذه التقارير السطحية وغير المهمة".