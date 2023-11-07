الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": حزب الله يستهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا ردًا على قصف أحد مواقعه

حزب الله
حزب الله

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن حزب الله اللبناني، استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا ردًا على قصف أحد مواقعه من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الوكالة اللبنانية الوطنية، أعلنت صباح أمس الإثنين، عن أن هناك قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا على محيط منطقتي الناقورة واللبونة جنوب لبنان، حيث ادعى جيش الاحتلال، أن القوات اشتبكت مع سيارة في لبنان، يشتبه بنقلها "إرهابيين".

واستهدف أمس، حزب الله اللبناني،  موقعي المالكية وجل الدير الإسرائيليين، ردًا على القصف العشوائي بأحياء قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية حزب الله اللبناني الإحتلال الإسرائيلي

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