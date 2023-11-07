"القاهرة الإخبارية" تعرض مشهدًا لهروب دبابة إسرائيلية في غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها أثناء البث الهوائي مشهدًا يظهر دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهي مسرعة بطريقة جنونية في غزة، وكأنها تهرب ممن يلاحقها.

وأوضحت "القاهرة الإخبارية"، أنه مع بدء دخول ساعات الليل القصف الإسرائيلي يتواصل على مناطق مختلفة على القطاع، محدثًا حزامًا ناريًا وقصفا عنيفا يستهدف المخيمات تحديدًا، من بينها مخيم دير البلح وسط قطاع غزة ومخيم النصيرات ومخميم جباليا والبريج والشاطئ وحي الزيتون، وتمركزات كبيرة للآليات العسكرية تحديدًا في منطقة تل الهوى.

ونوّهت، إلى أن هناك محاولات إسرائيلية للتوغل البري لمساحات أوسع داخل قطاع غزة.