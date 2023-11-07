الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يكشف عن طاقم حكام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي في المجموعة الرابعة، مع شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني، في مجموعة سهلة لحامل اللقب.

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ويستهل الأهلي مشواره بمواجهة ميدياما الغاني في القاهرة، قبل أن يسافر ليواجه يانج أفريكانز في الجولة الثانية.

وأسند "كاف"، مهمة التحكيم في المباراة، للحكم الموريتاني عبد العزيز بوه كحكم ساحة، إضافة لمواطنيه حمدين ديبا ويوسف محمد محمود كحكمين مساعدين، وموسى دياو كحكم رابع.

وستُقام المباراة يوم السبت 2 ديسمبر 2023 على ملعب دار السلام الوطني في تنزانيا، في تمام العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد المضيف.

ويُمثل مصر في نسخة الموسم الحالي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فريقا الأهلي وبيراميدز، صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري المصري على الترتيب، في الموسم الماضي.

كما أوقعت القرعة فريق بيراميدز في مجموعة قوية مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا
الجولة الأولى: 24، 25 نوفمبر 2023
الجولة الثانية: 1، 2 ديسمبر 2023
الجولة الثالثة: 8، 9 ديسمبر 2023
الجولة الرابعة: 19 ديسمبر 2023
الجولة الخامسة: 23، 24 فبراير 2024
الجولة السادسة: 1، 2 مارس 2024

الاهلى دورى ابطال افريقيا يانج أفريكانز النادي الأهلي عبد العزيز بوه

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