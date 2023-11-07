الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رضا شحاتة: موديست ليس المهاجم الأنسب للأهلى فى الوقت الحالى

موديست
موديست

أكد رضا شحاتة، نجم كرة القدم المصرية السابق أن الفرنسي أنتوني موديست ليس المهاجم الأفضل للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، وأن على النادي التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات المقبلة. 

 

تقييم موديست

وقال رضا شحاتة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "موديست ليس المهاجم الأفضل لنادي الأهلي، وليس المهاجم الذي انتظرته الجماهير ومحبو النادي الأهلي طوال السنوات الماضية، فى ظل احتياج النادي الأهلي لمهاجم أجنبي قوي ومختلف". 

وأضاف: "موديست بعيد جدًا عن نادي الأهلي وفى كل مباراة بعيد تمامًا عن أى مستوي من الممكن أن يفيد الفريق، أو يكون هدافه". 

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سيواجه فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

حقيقة الانسحاب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تفكير نادي الأهلي في الانسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، المقرر إقامتها خلال الموسم الجاري، بسبب ضغط المباريات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأهلي لم يفكر في مسألة عدم مشاركته في كأس رابطة الأندية، وخاصة بعد خروج الفريق من بطولة دوري السوبر الإفريقي، بالعكس الفريق أصبح غير مضغوط في المباريات.

أضاف: المشاركة في كأس الرابطة قد تكون فرصة أمام كولر لمشاهدة اللاعبين، وبطولة الرابطة مفيدة للأندية كلها لأنها ستقام بنظام 18 ناديًا على 3 مجموعات وليس نظام خروج المجموع، كل نادي سيلعب 5 مباريات على الأقل.

وعن أزمة مستحقات إنبي لدى الأهلي قال شوبير: إنبي طلب 20 مليون جنيه قيمة بنود في صفقة انتقال حمدي فتحي للوكرة القطري، وإنبي يطالب بحقه والأهلي بالأمانة في هذه الأمور ممتاز ويفي بوعوده والتزاماته.

الاهلى رضا شحاتة موديست أنتوني موديست الفرنسي

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