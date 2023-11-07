الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين..

غلق مخزن للكراتين والخردة داخل الكتلة السكنية بحي المنيرة فى الجيزة

حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى من أحد المواطنين من قاطني منطقة أرض المطار بحي المنيرة يتضرر من وجود مخزن للكرتون والخردة وما يسببه من إشغال للطريق العام ومصدر للتلوث البيئي.

على الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي المنيرة الغربية بسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق

وقد تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق تم خلالها غلق المخزن ومصادرة "  عربة كارو وتروسيكل وعدد ٧ موازين متنوعة وإيداعها بمخازن الحي بالإضافة إلى رفع كافة مخلفات القمامة الموجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.
 كما قامت محافظة الجيزة، من خلال حي المنيرة بتحرير عدد ٣ محاضر بيئية لقيامه بتخزين مواد بلاستيكية وكراتين وما تسببه من تلوث بيئي وخطر علي السلامة العامة، إلى جانب تحرير ٣ محاضر إشغال لقيامه بالتعدي على الطريق العام.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،  لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل علي حل شكاوي المواطنين، علي الفور أستجاب حي إمبابة للشكوي التي تلقتها  الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة لتضرر أحمد المواطنين  من قاطني مدينة العمال بحي امبابه بوجود أحد أعمدة الأناره غير مضي منذ فترة ويحتاج إلي اعمال صيانة وما يعيق حركة سير المواطنين ليلًا لضعف الإنارة بالشارع، وعلى الفور قام الحي بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة ومراجعة أعمدة الإنارة بالمنطقة بالكامل.

وكان وجهت محافظة الجيزة، حملاتها المكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر وذلك تنفيذًا لتكليفات الدولة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة
غلق مخالفة إستجابة لشكوي محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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