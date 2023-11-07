الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تُتوج ببطولة الأهرامات الدولية لكرة الهدف للمكفوفين

المنتخب الوطني الأول
المنتخب الوطني الأول لكرة الهدف للمكفوفين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تتويج المنتخب الوطني الأول لكرة الهدف للمكفوفين بالمركز الأول في منافسات بطولة الأهرامات الدولية الثانية التي استضافتها القاهرة بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 5 فرق هي منتخب مصر، السعودية، العراق، رومانيا، ونادى ألعاب دمنهور.

أشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلى الإصرار والتحدى الذى يتحلي به أبطال مصر البارالمبين في مختلف الألعاب الرياضية، وقدرتهم على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية، وسيكون لاعبو كرة القدم الذين يلعبونها برجل واحدة من ذوى القدرات والهمم امتداداً لتلك الإنجازات.

حضر المباراة النهائية الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، والدكتور أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية.

وفاز المنتخب المصري على نظيره السعودي بنتيجة 7 / 0 في المباراة النهائية بعد أداء مميز قدمه الفراعنة خلال البطولة وسط حالة من التفاؤل والطمأنينة على الجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد فرحات المدير الفني.

وأشادت الدكتورة سونيا عبد الوهاب، بجهود اللجنة المنظمة للبطولة بعد النجاح المميز التي حققته في ظل المشاركة الفعالة من جانب الفرق المشاركة، مؤكدًة على أن الدكتور أشرف صبحي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو التأهل لدورة الألعاب البارالمبية 2024 وكذلك جميع رياضات أصحاب الهمم كونها تحظى باهتمام بالغ من جميع مؤسسات الدولة.

وشدد عوين على الدور المتميز الذي يقوم به مسئولو وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بعد الدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد خلال الفترة الماضية، موكدًا أن البطولة تعد أحد المحطات الهامة للفريق قبل إقامة بطولة أفريقيا لكرة الهدف المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

سونيا عبد الوهاب وزارة الشباب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية الدكتور أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات

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