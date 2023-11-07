ندوات تثقيفية وقوافل طبية بجامعة كفر الشيخ ضمن فعاليات الأسبوع البيئي

واصل الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالي أنشطته وفعالياته التوعوية والتثقيفية، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف تنمية الوعى البيئى لدى طلاب الجامعة، وتوظيف طاقاتهم فى مجال العمل التطوعى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أنشطة متنوعة بجامعة كفر الشيخ ضمن الأسبوع البيئي

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على تنظيم فعاليات الأسبوع البيئي في شكل أنشطة وفعاليات متوازية وبشكل جماعي بين كليات الجامعة، لما له من أثر إيجابى لدى الطلاب، بما يتضمنه من محاضرات توعوية وتثقيفية وأنشطة مجتمعية يشارك بها طلاب الجامعة، الذين سيحملون راية التطوير والتنمية في المستقبل، مشيرًا الى أن فعاليات الاسبوع تأتي اتساقًا مع توجهات القيادة السياسية في الإنضمام للاتجاه العالمي لمواجهة الآثار المناخية والاستدامة البيئية، والبحث لإيجاد حلول للحد أو للتكيف مع هذه التغيرات المناخية.



ومن جانبها، أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة نفذت العديد من الفعاليات والندوات بكليات الجامعة، في ثالث ايام الاسبوع، مع استمرار حملات النظافة داخل الحرم الجامعي، واستمرار حملات التشجير ودهانات الارصفة، واستكمال حملات تنظيف المسطحات الخضراء، ايضا استكمال الدوري الرياضي البيئي بين كليات الجامعة.

وفي هذا الإطار نظمت كليات "الزراعة والعلاج الطبيعي والحقوق والطب البشري والألسن والتربية النوعية وطب الأسنان والطب البيطري" بجامعة كفر الشيخ، ندوات تثقيفية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي فى اليوم الثالث على التوالي، وقد تناولت هذه الندوات، استراتيجية مواجهة الازمات والكوارث، التعامل الامن مع الاجهزة الذكية من منظور السلامة والصحة المهنية، حماية البيئة في التشريعات الوطنية والقانون الدولي، انتاج حيواني وداجني صديق للبيئة، الخدمات التي يقدمها مركز التطوير المهني بالجامعة وورشة عمل لكيفية كتابة السيرة الذاتية، الانبعاثات الكربونية وعلاقتها بالتغيرات المناخية، البعد البيئي للمشروعات القومية، دور المرأة والشباب في الحفاظ علي البيئة، وفِي نهاية الندوات تمت الإجابة عن كافة تساؤلات الطلاب واستفساراتهم حول موضوع الندوات، وحضر فعاليات هذه الندوات كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد من طلاب كليات الجامعة.



وفي القطاع الطبي، نظمت كلية العلاج الطبيعي، حمله للكشف والتقييم والعلاج بالمجان بالعيادات الخارجية بالكلية خلال الاسبوع البيئي، لكل اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين وطلبة الجامعة، الذين يعانون من تشوهات القوام، تشوهات في العمود الفقري مثل التحدب الأمامي أو التحدب الجانبي أو تشوهات أخرى للعمود الفقري بالإضافة لتشوهات القوام من انزلاق غضروفي وفقاري ومشاكل الجهاز العضلي الهيكلي مثل خشونة الركبة، قطع في الرباط الصليبي أو الغضروف الهلالي الداخلي او الخارجي، التواء مزمن في الكاحل او فقدان في الاتزان والتوازن للجسم والتهاب الأعصاب الطرفية نتيجه الإصابة بمرض السكر، تحت اشراف الدكتور فايز الشامي عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور أنيس غيط وكلية الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.