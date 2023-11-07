الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوات تثقيفية وقوافل طبية بجامعة كفر الشيخ ضمن فعاليات الأسبوع البيئي

الفاعليات
الفاعليات

واصل الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالي أنشطته وفعالياته التوعوية والتثقيفية، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف تنمية الوعى البيئى لدى طلاب الجامعة، وتوظيف طاقاتهم فى مجال العمل التطوعى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

  • أنشطة متنوعة بجامعة كفر الشيخ ضمن الأسبوع البيئي

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على تنظيم فعاليات الأسبوع البيئي في شكل أنشطة وفعاليات متوازية وبشكل جماعي بين كليات الجامعة، لما له من أثر إيجابى لدى الطلاب، بما يتضمنه من محاضرات توعوية وتثقيفية وأنشطة مجتمعية يشارك بها طلاب الجامعة، الذين سيحملون راية التطوير والتنمية في المستقبل، مشيرًا الى أن فعاليات الاسبوع تأتي اتساقًا مع توجهات القيادة السياسية في الإنضمام للاتجاه العالمي لمواجهة الآثار المناخية والاستدامة البيئية، والبحث لإيجاد حلول للحد أو للتكيف مع هذه التغيرات المناخية. 

txt

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الأسبوع البيئي للجامعة


ومن جانبها، أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة نفذت العديد من الفعاليات والندوات بكليات الجامعة، في ثالث ايام الاسبوع، مع استمرار حملات النظافة داخل الحرم الجامعي، واستمرار حملات التشجير ودهانات الارصفة، واستكمال حملات تنظيف المسطحات الخضراء، ايضا استكمال الدوري الرياضي البيئي بين كليات الجامعة.

وفي هذا الإطار نظمت كليات "الزراعة والعلاج الطبيعي والحقوق والطب البشري والألسن والتربية النوعية وطب الأسنان والطب البيطري" بجامعة كفر الشيخ، ندوات تثقيفية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي فى اليوم الثالث على التوالي، وقد تناولت هذه الندوات، استراتيجية مواجهة الازمات والكوارث، التعامل الامن مع الاجهزة الذكية من منظور السلامة والصحة المهنية، حماية البيئة في التشريعات الوطنية والقانون الدولي، انتاج حيواني وداجني صديق للبيئة، الخدمات التي يقدمها مركز التطوير المهني بالجامعة وورشة عمل لكيفية كتابة السيرة الذاتية، الانبعاثات الكربونية وعلاقتها بالتغيرات المناخية، البعد البيئي للمشروعات القومية، دور المرأة والشباب في الحفاظ علي البيئة، وفِي نهاية الندوات تمت الإجابة عن كافة تساؤلات الطلاب واستفساراتهم حول موضوع الندوات، وحضر فعاليات هذه الندوات كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد من طلاب كليات الجامعة.


وفي القطاع الطبي، نظمت كلية العلاج الطبيعي، حمله للكشف والتقييم والعلاج بالمجان بالعيادات الخارجية بالكلية خلال الاسبوع البيئي، لكل اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين وطلبة الجامعة، الذين يعانون من تشوهات القوام، تشوهات في العمود الفقري مثل التحدب الأمامي أو التحدب الجانبي أو تشوهات أخرى للعمود الفقري بالإضافة لتشوهات القوام من انزلاق غضروفي وفقاري ومشاكل الجهاز العضلي الهيكلي مثل خشونة الركبة، قطع في الرباط الصليبي أو الغضروف الهلالي الداخلي او الخارجي، التواء مزمن في الكاحل او فقدان في الاتزان والتوازن للجسم والتهاب الأعصاب الطرفية نتيجه الإصابة بمرض السكر، تحت اشراف الدكتور فايز الشامي عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور أنيس غيط وكلية الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الاسبوع البيئي جامعة كفر الشيخ كفر الشيخ قوافل طبية ندوات تثقيفية

مواد متعلقة

تمويل 377 مشروعًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

صحة كفر الشيخ: تنظيم قافلة طبية مجانية لقرية بني بكار ضمن "حياة كريمة"

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الأسبوع البيئي للجامعة

متحف كفر الشيخ يعلن فوز "مزهرية مزخرفة" بأعلى تصويت في نوفمبر

الرواق الأزهري ينظم ندوة بعنوان عن مكانة الوطن في الدين بكفر الشيخ

في العيد القومي.. محافظ كفر الشيخ يضع إكليل زهور على نصب شهداء معركة البرلس

جامعة كفر الشيخ تنظم المهرجان الكشفي الترويحي "أنت أقوى من المخدرات"

محافظ كفرالشيخ: مصادرة المعدات المشاركة في البناء على الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشهدًا لهروب دبابة إسرائيلية في غزة (فيديو)

إجلاء أكثر من 100 فرنسى من غزة عبر رفح

وزير العدل يلتقي قضاة الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالعاصمة الإدارية

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى