الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع إزالة مخالفة بناء في شارع 6 بالمعادي

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وفى هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحى المعادي برئاسة اللواء دكتور طارق بحيري بتنفيذ قرار ازاله للتعدي ببناء مخالف شمل بناء حوائط من الطوب وسقف خرساني بالمسافة الحرى الخلفية للعقار رقم 38 شارع 6 بالمعادي وتم انتهاء الإزالة بالكامل عمل محضر بالتنسيق مع قسم شرطة المعادي.

 الإبلاغ عن أي مخالفة بناء من قبل الأهالي 

وشددت نائب محافظ القاهرة، على ضرورة قيام المواطنين  بالإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء كما شددت على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة  لمشرفي المربعات وفرق المتابعة الميدانية بالمنطقة والاحياء لرصد المخالفات في مهدها.

وكان قاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة،  في وقت سابق حملة مكبرة لإزالة التعديات على عدد من قطع الأراضى الزراعية بحوض شاكر بحى المرج.

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.

وأكد أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

وشدد محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لما يتم ازالته لمنع عودة المخالفات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأضاف أن هناك متابعة يومية على مدار الساعة لهذا الملف من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه.

رافق المحافظ، خلال الحملة د.إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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