الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد معاناة 10 سنوات.. إصلاح انسداد غرف الصرف الصحى بقرية تندة جنوب المنيا

إصلاح إنسداد بغرف
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي أستمر 10 سنوات بملوي

بعد معاناة استمرت 10 سنوات من طفح خزانات الصرف الصحي بقرية تندة التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تمكنت الوحدة المحلية بالتعاون مع بعض الجهات المعنية من إصلاح أعمال الصرف الصحي  وتطهير غرف التفتيش ورفع كافة المخلفات والتي كانت تتسبب في طفح خزانات الصرف الصحي بالقرية وهو ما كان يسبب معاناة كبيرة لأهالي القرية، ويعرضهم للإصابة بالأمراض والأوبئة على مدار السنوات السابقة. 

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه في اطار الاهتمام الدائم والمستمر بشكاوى المواطنين والتواصل الدائم على مدار الساعة، من خلال عدة قنوات متاحة عبر كافة وسائل الاتصال المختلفة، والوقوف على أسباب المشكلة على أرض الواقع مع المواطنين وإنهاء مطالبهم واحتياجاتهم التي تمس حياتهم فى كافة القطاعات والمرافق الخدمية، قام عمر محيى الدين، رئيس مجلس قروى تندة بفحص الشكوى، حيثُ تبين أنه ومنذ عدة سنوات يوجد انسداد فى غرف الصرف، ينتج عن ذلك طفح بخزانات الصرف الصحى بالعمارات الأولى بالرعاية.

وأضاف أنه على الفور وبمشاركة المجتمع المدنى قام رئيس القرية برفع كافة المخلفات والتي تسببت في انسداد الغرفة ورفع كفاءة وتطهير غرف التفتيش وإصلاح أعمال الصرف بالغرف، مما لاقى استحسان المواطنين وسكان  وقاطني عمارات الاولى بالرعاية. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الاستجابة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وبالتواجد على أرض الواقع مع المواطنين وفحص الشكاوى والتعامل معها بجدية وحلها وإزالة أسبابها،  مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لا تألو جهدًا في استقبال والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن، وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي
المنيا إصلاح إنسداد بغرف الصرف الصحي قرية تندة بملوي عطل منذ 10 سنوات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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