تجهيز وصيانة 32 مخر سيل.. طوارئ في المنيا استعدادا للشتاء

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تجهيز وصيانة 32 مخر سيل طبيعي وصناعي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية أزمات طقسية أو سقوط أمطار غزيرة وتحسبا لوقوع سيول، والتي من المتوقع حدوثها خلال فصل الشتاء القادم بما يضمه من أحداث عارضة، وذلك ضمن استعدادات المحافظة المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وتحسبا لإمكانية حدوث سيول.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسع والمديريات المعنية، بالمتابعة الدائمة والمستمرة للأماكن التي يتوقع حدوث أي ظروف جوية مفاجئة بها من أمطار وسيول، مع الاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، وتكثيف المرور على جميع مخرات السيول والمجاري المائية بنطاق المحافظة للوقوف على الحالة الفنية لها وازالة التعديات عليها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول.

مخرات السيول

كما وجه المحافظ مديرية الموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول وتطهير مجراها وإزالة أي عوائق أو تعديات موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للمخرات الغير صالحة وتأهيل بعض الأجزاء التي تحتاج إلى ترميم وصيانة في بعض جوانب المخرات، إلى جانب التنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق تجنبًا لحدوث أي انهيارات بها، وذلك من خلال استخدام جميع إمكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات الإنقاذ البري.

وأكد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لتلقي اى بلاغات لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مكلفًا مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني على المخرات وإعداد تقارير أول بأول بذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات المختلفة بالمحافظة.

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