"رجال الأعمال" تعلن تأسيس لجنة لتنمية العلاقات مع السعودية

أعلن علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عن أن الجمعية تدرس إنشاء وحدة خاصة لتنمية الاعمال المصرية السعودية لمساعدة رجال الأعمال في البلدين علي زيادة الاستثمارات والتجارة في مصر والمملكة العربية السعودية.

حيث جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية مع السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة.

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إنشاء رابطة لتجمع رجال الأعمال المصريين في السعودية

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأنه سيتم البدء في دراسة انشاء رابطة لتجمع رجال الأعمال المصريين بالمملكة لمساندة الاستثمارات المصرية القائمة والتي تدرس الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة الي جذب المزيد من الاستثمارات السعودية لمصر مشيرا الي انه سيتم التنسيق مع كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والسفراء والدبلوماسيين لتكون المؤسسة التي نهدف إلي انشائها جسر يخدم الاستثمار المصري وتقديم شركات جادة تتسم بالسمعة الطيبة، وتمتلك الخبرات والمعايير التي تمثل إضافة للقطاع الخاص المصري، علي غرار تشكيل لجان جغرافية بالجمعية لتنمية العلاقات مع الصين ولجنة افريقيا ومؤخرا لجنة بريكس.

عيسي: السعودية أكبر شريك تجاري لمصر

وقال علي عيسى إن السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة العربية وقد شهدت بالفعل تحولات كبيرة في الفكر والتنوير وأيضا في الاقتصاد وأن الجمعية ستعمل على متابعة التوصيات والمشكلات وخدمة مجتمع الأعمال المصري، ومساعدة القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات والتنمية العمرانية وزيادة التعاون التجاري بين البلدين.

القنصل العام بجدة: مهمتنا حل مشاكل رجال الأعمال بالسعودية

من ناحيته، رحب السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة باللقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال، مؤكدًا أن هناك حلقة تواصل مستمرة مع الجمعية لمتابعة طلبات رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة العربية السعودية.

وقال إن مهمتنا حل مشاكل المواطن المصري وبالطبع رجال الأعمال واستثماراتهم، لافتًا إلى أنه مع زيادة تواجد الشركات المصرية في السوق السعودية ستزيد التحديات والمشاكل والخدمات.

وقال: نتطلع الي الترويج للاستثمار وحماية المصالح المصرية سواء هيئات أو شركات أو أفراد، مؤكدا أن انشاء مؤسسة لتجمع رجال الاعمال المصريين في المملكة العربية السعودية تساعد علي تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وأن القنصلية المصرية في جدة ترحب بالفكرة ودعمها ايمانا بأهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية محليا وإقليميا.