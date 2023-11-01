رجال الأعمال المصريين يؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية بين مصر وعمان

أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين عن التعاون مع سلطنة عمان في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الناشئة التي تتضمن عدة جوانب مهمة.

الشراكات الاستراتيجية وتطوير المشروعات الناشئة بين البلدين

وأوضح الشافعي أن رجال الأعمال تستهدف عمل شراكات مع الأشقاء في سلطنة عمان لتعزيز التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير شراكات في مجالات التصنيع، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية، والتصدير الاستيراد.

واستكمل الشافعي، أن حجم الاتفاقيات والشراكات بين البلدين يساعد على تبادل الخبرات والمعرفة بين مصر وعمان في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والمنتديات التي تعقدها البلدان التبادل أن يدعم تنمية المهارات والقدرات اللازمة لإدارة المشروعات بفعالية.

جاءت كلمته خلال استضاف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسن الشافعي السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان لدي مصر ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية، وذلك بحضور داليا السواح نائب رئيس اللجنة لمناقشة أهم ملامح ومحاور رؤية السلطنة لعام ٢٠٤٠ لتحقيق التنمية المستدامة من خلال آليات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، وكذلك التيسيرات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لتعزيز الاستثمار وتطوير القطاع الخاص وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أهمية دور التمويل والاستثمار بالمشروعات الصغيرة الناشئة

وأكدت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية دور التمويل؛ لذا يساعد في تمويل مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع الحالية وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الاقتراض أو شراكات بين البلدين لزيادة راس المال الاستثماري.

التجارة والتسويق

أشارت داليا السواح إلى أن تعزيز التعاون بين مصر وعمان فيما يتعلق بتسويق وترويج منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة تبادل الخبرات في تصميم العلامات التجارية واستراتيجيات التسويق وتوسيع قنوات التوزيع.