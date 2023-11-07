"الصحة": كشف طبى ودعم نفسى للوافدين عبر معبر رفح بالحجر الصحى

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة للمصابين والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين وحاملى الجنسيات المزدوجة بمعبر رفح.

وقال "عبدالغفار" إنه يتم الكشف الطبى على المصابين الفلسطينيين بمعبر رفح وتسكينهم فى المستشفيات المخصصة لتلقي الخدمة الطبية على أعلى درجة من الجودة والكفاءة، لافتًا إلى أن الوزارة استقبلت عددا من للأطفال المصابين بالأورام لعلاجهم فى مصر ضمن الجرحى الفلسطينيين.

الأشقاء الفلسطينيون

وأفاد بأن مصر استقبلت حتى الآن 140 حالة من الأشقاء الفلسطينيين لعلاجهم بمصر، 39% منهم من الأطفال دون سن 18 عاما و25% نساء، مؤكدًا أن الحالات أغلبها خطيرة، لافتًا إلى أنه يتم إجراء نحو 30 عملية تقريبا فى اليوم بالمستشفيات المخصصة لعلاج المصابين، وذلك لاحتياج المصابين لأكثر من تدخل جراحي أو تخصص طبي.

وأكد أن جميع الوافدين عبر معبر رفح، سواء كانوا من المصابين أو مزدوجى الجنسية، يخضعون للكشف الطبى والإكلينيكى من خلال الحجر الصحى، كما يتم تقديم الدعم النفسي من خلال فرق متخصصة من الصحة النفسية لكافة الوافدين بالمعبر.



تطعيم الأطفال الوافدين

وأشار إلى أنه يتم تطعيم كافة الأطفال الوافدين بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، كما يتم توقيع الكشف الطبى على السيدات الحوامل الوافدين عبر معبر رفح وتحويلهن إلى المستشفيات عند الضرورة.

وفيما يتعلق بالأطقم الطبية والمستشفيات، أكد الدكتور حسام عبدالغفار أن الفرق الطبية على أعلى درجة من الاستعداد للتعامل مع كافة حالات الإصابة الواردة من الجانب الفلسطينى، سواء كانت أمراضا مزمنة أو أوراما أو إصابات نتيجة للقصف بقطاع غزة، لافتًا إلى أن الفرق الطبية بالمعبر تضم العاملين فى مستشفيات شمال سيناء وفرقا طبية من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الاستشاريين العاملين فى وزارة الصحة.