الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لليوم الثانى.. وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

مصابة غزة
مصابة غزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح، يأتى ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 21 مصابا.

رعاية طبية فائقة

ولفت "عبدالغفار" إلى أن جميع  الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء  الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 344 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 72 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  

الصحة: رفع الاستعدادات بجميع المستشفيات خاصة شمال سيناء لاستقبال مصابى غزة

الطواقم الطبية

وأكد “عبدالغفار” استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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"القاهرة الإخبارية": وصول 3 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج فى مصر

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيص دقيق، وتحويل 16 مصاب  منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11مصاب  لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه جاري تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر او داخل المستشفيات، كما قام أطباء  الحجر الصحي بمعبر رفح  بتوقيع الكشف الطبي على ١١٧ من رعايا الدول الاجنبية منهم ٣٥ طفل تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي.
 

مصابة غزة
مصابة غزة
مصابة غزة
مصابة غزة
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