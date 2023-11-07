الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من إجراء القرعة السابعة والنهائية لمشروع الأمل فى بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إجراء القرعة السابعة والنهائية لمشروع الأمل لعدد 48 وحدة من إجمالي 256 بعد تقدم الآلاف من أبناء بورسعيد للمشروع، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مراجعة المستندات والأوراق المقدمة من الشباب المستحقين للمشروع وممن ينطبق عليهم شروط التمويل العقاري الخاصة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية.

 

محافظة بورسعيد تُجري القرعة العلنية السابعة والنهائية لمشروع  ( الأمل)  

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أن المحافظة أعلنت سابقًا عن طرح عدد 600 وحدة سكنية بمساكن النورس والأمل، لمن يرغب من أبناء المحافظة، علي أن تكون الأولوية لمن يرغب في الحصول على وحدات سكنية من متقدمي الإسكان التعاوني.

وتؤكد المحافظة بأنها واصلت الإعلان عن المشروع، لجميع الشباب مواليد بورسعيد اعتبارا من شهر أبريل 2022  ،  وقد تقدم على الرابط الخاص بالتقديم على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد عدد ( 3427)،  حيث انطبقت الشروط على عدد (2439)،  ولم تنطبق الشروط على عدد ( 988) من غير مواليد بورسعيد أو سبق حصولهم على وحدات سكنية،  وقامت محافظة بورسعيد بإجراء عدد 6 قرعة بإجمالي ١١٨ وحدة سكنية تم تسليمهم للمواطنين بالفعل.

IMG-20231107-WA0198
IMG-20231107-WA0198
IMG-20231107-WA0197
IMG-20231107-WA0197
IMG-20231107-WA0193
IMG-20231107-WA0193
IMG-20231107-WA0194
IMG-20231107-WA0194
IMG-20231107-WA0189
IMG-20231107-WA0189
IMG-20231107-WA0185
IMG-20231107-WA0185
IMG-20231107-WA0184
IMG-20231107-WA0184
IMG-20231107-WA0200
IMG-20231107-WA0200
IMG-20231107-WA0196
IMG-20231107-WA0196
IMG-20231107-WA0192
IMG-20231107-WA0192
محافظ وحدات سكنية النورس بورسعيد كواطنأعلنت سابق ا عن طرح عدد 600 وحدة سكنية بمساكن النورس والأمل لمن يرغب من أبناء المحافظة

الأكثر قراءة

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تزور "الأرثوذكسية" وتلتقى البابا تواضروس

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

الأهلي يستهل مشواره في مونديال الأندية لكرة اليد بفوزه على النور السعودي

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى