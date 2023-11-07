الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الأولمبية" تعتمد مشاركة منتخب الناشئات للكرة الطائرة في بطولة إفريقيا

ناشئات الطائرة
ناشئات الطائرة

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، مشاركة منتخب الناشئات تحت 17 عام في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في مدينة أبوجا بدولة نيجيريا. 
وتتكون بعثة منتخب الناشئات للكرة الطائرة من 20 فردًا، تضم: 12 لاعبة و6 أفراد جهاز فني وطبي وإداري ورئيس للبعثة بجانب حكمه مرافق للبعثة. 
وتغادر بعثة منتخب الناشئات للكرة الطائرة يوم 30 نوفمبر الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر القادم، في مدينة أبوجا بنيجيريا. 
ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالموافقة الفنية على المشاركة، على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة، وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

كما اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب مشاركة المنتخب الأول للريشة الطائرة في بطولتي بتسوانا الدولية وجنوب إفريقيا الدولية المؤهلتين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويخوض المنتخب الأول للريشة الطائرة بطولة بتوسانا الدولية بمدينة "غابرون" خلال الفترة من 22 نوفمبر الجاري حتى 26 من ذات الشهر، بينما يخوض بطولة جنوب إفريقيا الدولية بمدينة "كيب تاون" خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر القادم. 
وتتكون بعثة منتخب الريشة الطائرة من ثلاثة لاعبين 
ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر، بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة بالموافقة الفنية على المشاركة، على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة، وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة، وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

اللجنة الأولمبية الاولمبية المهندس هشام حطب الناشئات للكرة الطائرة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

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