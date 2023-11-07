الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ريال مدريد يواصل التجديد لنجومه ويمدد عقد كامافينجا حتى 2029

كامافينجا
كامافينجا

أعلن ريال مدريد الإسباني رسميًا اليوم الثلاثاء، تمديد عقد الفرنسي إدواردو كامافينجا لمدة 6 سنوات مقبلة.

وأكد الريال عبر بيانه الرسمي: “اتفق نادي ريال مدريد وكامافينجا على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2029”.

ويأتي ذلك وسط خطة الريال لتأمين نجوم ومواهب الفريق، حيث جدد خلال الأسبوعين الماضيين للثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ورودريجو.

وخاض كامافينجا صاحب الـ20 عامًا، مع ريال مدريد في جميع المسابقات، 114 مباراة وسجل خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف آخرين.

الريال يتعثر في الليجا

وسقط  ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه رايو فاييكانو، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل "اللوس بلانكوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، موسم 2023/ 2024.

فريق ريال مدريد سيطر على أحداث الشوط الأول، وأهدر الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي فرصة التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما قطع الكرة من لاعب فاييكانو، لينفرد بالمرمى، لكن الحارس تصدى لتسديدته الأرضية.

وفي الدقيقة 47، أرسل لوكا مودريتش كرة عرضية من الجهة اليمنى صوب فينيسيوس جونيور، لكن ذلك الأخير فشل تسديد الكرة أمام المرمى.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفًا في الدقيقة 66، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وأهدر البديل رودريجو جوس فرصة للتسجيل، عندما تلقى تمريرة من داني كارفاخال داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بالكعب في الدقيقة 93، سهلة بين أحضان حارس فاييكانو.

وتحصل المدافع الألماني أنطونيو روديجر على البطاقة الصفراء في الدقيقة 96، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة لـ ريال مدريد أمام فالنسيا، لتراكم الإنذارات.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 29 نقطة في المركز الثاني خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق نقطتين، ورصيد رايو فاييكانو لـ18 نقطة في المركز التاسع.

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