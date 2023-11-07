البلشي: استشهاد 47 صحفيا في قطاع غزة منذ بدء عداون الاحتلال

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، إن الأحداث في غزة تتفاقم يوما بعد يوم.

وأضاف البلشي خلال المؤتمر الصحفي للجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بنقابة الصحفيين، أن استهداف الصحفيين هو استهداف للحقيقة، لافتا إلى أن عدد الشهداء في صفوف الصحفيين خلال شهر بلغ أكثر من ٤٧ شهيدا، ارتقوا خلال القصف الوحشي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.

واستطرد، أن الصحفيين الفلسطينيين يعملون وسط قصف وتحت ظروف صعبة تتمثل في غياب مستشفيات وغياب الحماية، وبينهم من فقد عائلته.

وأشار البلشي إلى وجود ازدواجية في المعايير، وكل ما يحدث يخالف كل القوانين حقوق الإنسان ويخالف القانون الدولي الإنساني، فالأعداد تزداد وما يحدث هو جريمة إبادة الشعب الفلسطيني.

العدوان يسقط 2% من السكان

وقال محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين المصريين للحريات، إن العدوان الصهيوني الغاشم لا يزال مستمرًا على قطاع غزة، ليسقط 2% من السكان ما بين شهيد وجريح، بمتوسط جريح كل دقيقة، و15 شهيدًا كل ساعة، و6 أطفال و5 سيدات شهداء كل ساعة.

وأضاف كامل، خلال المؤتمر الصحفي للجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بنقابة الصحفيين، أن 70% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين من منارلهم، وأُسقط على القطاع 30 ألف طن من المواد المتفجّرة، بمتوسط 2 مليون طن لكل كيلو متر مربع؛ حيث تضررت 50% من الوحدات السكنية، وأصبحت غير صالحة للسكن، و10% هُدم كليًا بشكل كامل.

وتابع: "نحو 33% من المدارس لم تعد صالحة، و90% خرجت عن الخدمة، وتبقى الجريمة في حق الصحفيين والأطقم الطبية.. الشهداء ليسوا أرقامًا، بل بشر وأسر ومشاعر وذكريات وتاريخ ومستقبل".

مؤتمر لجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى

وانطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر لجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بنقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني المصري، والنشيد الوطني الفلسطيني، كما شارك في المؤتمر ممثلين عن النقابات المهنية المصرية.

وتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

كما تضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

ويقام المؤتمر فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع فى نقابة الصحفيين، ويتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية، التى تنظمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مختلف الجهات.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.