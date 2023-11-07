"تعليم العاصمة" تنظم بطولة إقليم القاهرة الكبرى في "ألعاب القوى وكرة السلة " لمدارس التربية الفكرية

نظمت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بطولة إقليم القاهرة الكبرى فى "ألعاب القوى وكرة السلة" لمدارس التربية الفكرية لمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) بمركز شباب العباسية الرياضى، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتحت رعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية،ودعم عبد الرؤف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والقاهرة.

شارك في البطولة طلاب مدارس التربية الفكرية (الاعاقة الفكرية وطلاب الدمج)، وتشمل البطولة على عدد من ألعاب القوى ( الوثب الطويل - جلة - عدو 100 متر) وكرة السلة بنين وبنات.

وبدأت مراسم البطولة، بطابور عرض على أنغام الموسيقى الوطنية للمحافظات الثلاثة( القاهرة - القليوبية -الجيزة )، ودقيقة حداد على أرواح أشقائنا الفلسطينين،والسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية

تكريم الفائزين

وبدأت فعاليات المسابقة فى الألعاب المختلفة ثم إعلان النتيجة والتكريم، حيث قام "وكيل أول الوزارة " بتكريم أبنائنا الطلاب ذوى الهمم للمحافظات الثلاثة، مؤكدًا أن ما حققوه من إنجازات غير مسبوقة يدل على قدراتهم العالية وما يتمتعون به من إمكانيات فى مجابهة التحديات وتجاوزها، مؤكدًا أن المديرية تعمل على تذليل كافة الصعاب لهم، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة وجذبهم فى شتى المجالات مما يساعد على الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم ، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز .

حيث حققت محافظة القاهرة (١٦) مركز على مستوى البطولة وهى كالتالى:-

سباق (١٠٠م عدو) بنات توحد الطالبة ملك أحمد (المركز الأول)، الطالبة كنزى محمد سيد ( المركز الثالث )

سباق (١٠٠م عدو) بنات تأخر عقلي الطالبة سمر أحمد علاء (المركز الثانى)، الطالبة ملك أحمد ( المركز الثالث)

كرة سلة بنين

محافظة القاهرة (مركز أول)

دفع الجلة بنين داون سيندروم، لطالب يوسف صبحى ( المركز الأول )

دفع الجلة بنين توحد الطالب محمود أحمد محمد (المركز الأول )

دفع الجلة بنات داون سيندروم الطالبة حبيبة على يحيى ( المركز الأول )

دفع الجلة بنات توحد، الطالبة ملك أحمد عبدالفتاح (المركز الأول)

دفع الجلة بنات تأخر عقلي الطالبة ملك أحمد عبد القادر ( المركز الثانى )

كرة السلة بنات

محافظة القاهرة ( المركز الأول )

وثب طويل بنين داون سيندروم ، الطالب مروان خالد عبدالحميد (المركز الأول )

وثب طويل بنين توحد، الطالب محمود أحمد محمد (المركز الأول )، عمر سعيد عبدالنبي ( المركز الثالث )

وثب طويل بنين تأخر عقلي، الطالب ياسر صلاح محمود ( المركز الثالث )

وثب طويل بنات داون سيندروم، الطالبة بسملة خالد ( المركز الثاني)، الطالبة حبيبه علي ( المركز الثالث )

وثب طويل بنات تأخر عقلي، الطالبة سهر أحمد علاء (المركز الثالث )

وفى الختام تقدم " مدير المديرية " بخالص التهاني القلبية للطلبة والطالبات الفائزين في المسابقة،كذلك قدم الشكر والتقدير لإدارة التربية الخاصة بالمديرية وفريق العمل والمشرفين على البطولة لما قاموا به من جهد واضح وملموس للخروج بالشكل اللائق والمشرف لتعليم القاهرة

وأعرب موسي، عن مدى سعادته بتواجد المحافظات المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن تعليم القاهرة بيت للجميع، متمنيًا مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

يذكر أن جاء ذلك بحضور سحر الألفى، مدير إدارة التربية الخاصة بالوزارة، ومنيرة أسامة، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتورة نعمة محمد، مدير إدارة التربية الخاصة، والدكتوره وفاء رضا، مدير عام الإدارة، والدكتور إسماعيل السنوسي،المراقب المالى لمجلس أمناء القاهرة، وسعيد توفيق، عضو مجلس أمناء القاهرة، والدكتورة إيمان الجوهرى، موجه عام التربية الرياضية، وخالد عبد البارى،مدير المراكز الكشفية، وعدد من قيادات المديرية والمحافظات المشاركات